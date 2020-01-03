Eşi Ozan Baran'la Miami'deki malikanesinden bu pozu veren Süreyya Yalçın, lüks tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. İkoncanın evinin baştan aşağıya altın rengiyle dekore edildiği görüldü.
Eşi Ozan Baran'la Miami'deki malikanesinden bu pozu veren Süreyya Yalçın, lüks tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. İkoncanın evinin baştan aşağıya altın rengiyle dekore edildiği görüldü.
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