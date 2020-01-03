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  • 03.01.2020
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'deki malikanesinden poz veren lüks tutkusunu bir kez daha gösterdi

Eşi Ozan Baran'la 'deki malikanesinden bu pozu veren , lüks tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. İkoncanın evinin baştan aşağıya altın rengiyle dekore edildiği görüldü.

Miami’yi altınla donattı

Eşi Ozan Baran'la Miami'deki malikanesinden bu pozu veren Süreyya Yalçın, lüks tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. İkoncanın evinin baştan aşağıya altın rengiyle dekore edildiği görüldü.

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