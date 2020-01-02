FUNDA PARLADI
Funda Arar, yılbaşı gecesi Nuh'un Gemisi Hotel'de sahne aldı. Arar, altın rengi ve 7 kilo Swarovski taş kullanılarak hazırlanan, Songül Sarpbaş imzalı elbisesiyle herkese altın gibi bir yıl diledi.
- Saklambaç
- 02.01.2020
- Gazete
FUNDA PARLADI
Funda Arar, yılbaşı gecesi Nuh'un Gemisi Hotel'de sahne aldı. Arar, altın rengi ve 7 kilo Swarovski taş kullanılarak hazırlanan, Songül Sarpbaş imzalı elbisesiyle herkese altın gibi bir yıl diledi.
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