Ünlüler yılbaşında kural bozmadı! 2020'ye sahnede girdiler... Sanatçılar, yılbaşı akşamı kural bozmadı. 2020’yi İstanbul’dan Kıbrıs’a kadar birçok farklı yerde sahnede karşılayan isimlerin tek bir dileği vardı: ‘Yeni yıl, tüm Türkiye için güzellik ve huzur getirsin’ İşte ünlülerin yılbaşı etkinlikleri ve yeni yıl dilekleri...



FUNDA PARLADI

Funda Arar, yılbaşı gecesi Nuh'un Gemisi Hotel'de sahne aldı. Arar, altın rengi ve 7 kilo Swarovski taş kullanılarak hazırlanan, Songül Sarpbaş imzalı elbisesiyle herkese altın gibi bir yıl diledi. HABERİN DEVAMI

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