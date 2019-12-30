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  • 30.12.2019
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Gurme gözünü ’un yılbaşı menüsüne dikti! Diva'yı ti'ye aldı...

Sivri dilli gurme , gözünü ’un yılbaşı menüsüne dikti. Milor; İspanya’dan ıstakoz, Rusya’dan havyar getirten Diva’yı kendine has üslubuyla ti’ye aldı.

Istakozda gözü kaldı!

Yılbaşı akşamı sahne alacağı Sapanca'daki otele Rusya'dan havyar, İspanya'dan ıstakoz isteyen Bülent Ersoy, sosyal medyanının diline düştü. Otele Paris'ten Michelin yıldızlı bir aşçıyı da götürecek olan Ersoy için "Diva, dünyaları yiyecek" esprisi yapıldı.

Sanatçıyı, vatandaşın ardından ünlü gurme Vedat Milor da diline doladı.

MİLOR, DİVA'YI İĞNELEDİ
Sivri dilli Milor; yurt dışından özel getirilen 10 kilo ıstakoz, pavurya ve havyarı yılbaşı gecesi mideye indirecek olan 'u şöyle iğneledi: "Gördüğüm kadarıyla tek eksik bu yemekleri değerlendirecek bir eleştirmen." Ünlü gurmenin bu yorumu ise "Milor'un gözü ıstakozda kaldı" esprisi yaptırdı.


Mekanlar hakkındaki sert yazıları ile bilinen Milor, Diva'nın yılbaşı menüsünü abartılı buldu.

DAMAK ZEVKİ LAZIM
Ünlü gurme yazar , midesine düşkün Bülent Ersoy'u esprili dille eleştirdi. Milor, Diva'nın dünya starlarına taş çıkaran bu çılgın isteklerini ti'ye alıp "O kadar yemeği değerlendirecek damak zevki de lazım" mesajı verdi...

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