Hayvansever kişiğiyle bilinen Sezen Aksu, yine gönülleri fethetti. Minik Serçe, geçen yıl ölmüş annesini emmeye çalışırken Kayseri'de bulunan sıpaya kucak açmıştı. Ünlü sanatçı, 'Boza' adlı sıpayı Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği aracılığıyla İstanbul'a getirtmişti.

Sevimli sıpanın tüm masrafını üstlenen Sezen Aksu'nun iyiliği bununla sınırlı kalmadı. Ünlü sanatçı, Boza'ya kalbinin yanı sıra Kanlıca'daki yalısının da kapılarını açtı.

Sevimli sıpayı önceki gün yalısında konuk eden Minik Serçe, yeni ev arkadaşıyla karesini de "Boza ve anası" notuyla paylaşarak yüzleri gülümsetti.



Sezen Aksu, ölmek üzereyken bulunan Boza'yı sahiplenerek pamuk kalbini gözler önüne serdi. Geçen yıl Kayseri'den İstanbul'a getirilen sıpaya şarkılar söyleyen Minik Serçe, şimdi de Boza'ya evinin kapılarını açtı. Aksu, stüdyo olarak da kullandığı yalıda sevimli sıpayla yerde otururken böyle poz verdi.