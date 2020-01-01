Demet Sabancı'nın güzel kızı Pırıl Çetindoğan, yeni yıla aşkla 'merhaba' dedi. Tarzı ve güzelliğiyle cemiyet hayatının en gözde gençlerinden olan Çetindoğan, yaz aylarından beri Gökhan Kokuludağ ile beraberlik yaşıyor.

Sevgilisiyle basının karşısına çıkmaktan kaçınan Pırıl Çetindoğan, yılbaşı tatili için Yunanistan'ı tercih etti. Sosyetik güzel ve Kokuludağ'ın yaptığı Atina'daki kaçamağına yakın dostları da katıldı.

Sosyetik güzel ile aşkının beraberliği, Sabancı Ailesi'nden de onay aldı