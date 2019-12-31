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  • 31.12.2019
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Güzel oyuncu 'ten alkışlık hareket

Güzel oyuncu , örnek bir davranışa imza attı... 'daki ilkokul öğrencilerine yılbaşı hediyesi yolladı. Paketleri büyük bir heyecanla açan miniklerin yüzünde gülücükler açtı. Öğrenciler, Biricik'e teşekkür videosu yolladı.

Miniklerin Biricik’i

Güzel oyuncu Burcu Biricik, örnek bir davranışa imza attı... Ağrı'daki ilkokul öğrencilerine yılbaşı hediyesi yolladı. Paketleri büyük bir heyecanla açan miniklerin yüzünde gülücükler açtı. Öğrenciler, Biricik'e teşekkür videosu yolladı.

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