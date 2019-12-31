Güzel oyuncu Burcu Biricik, örnek bir davranışa imza attı... Ağrı'daki ilkokul öğrencilerine yılbaşı hediyesi yolladı. Paketleri büyük bir heyecanla açan miniklerin yüzünde gülücükler açtı. Öğrenciler, Biricik'e teşekkür videosu yolladı.
Güzel oyuncu Burcu Biricik, örnek bir davranışa imza attı... Ağrı'daki ilkokul öğrencilerine yılbaşı hediyesi yolladı. Paketleri büyük bir heyecanla açan miniklerin yüzünde gülücükler açtı. Öğrenciler, Biricik'e teşekkür videosu yolladı.
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