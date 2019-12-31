atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın setinde çekimler tüm hızıyla devam ediyor. Tüm dünyada büyük ses getiren dizinin ekibi, dün de sette hummalı bir çalışma içindeydi.

Dizinin başrolü Burak Özçivit, çekimler öncesinde rol arkadaşları Ayşegül Günay ve Ali Sinan Demir ile setten hatıra pozu verdi. 'Osman Bey' rolündeki Özçivit, karizmasıyla sosyal medyayı salladı.