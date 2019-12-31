Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 31.12.2019
  • Gazete

hatırası! , ve ...

Dünyayı etkisi altına alan atv’deki ‘’ dizisinin setinde ve rol arkadaşları poz verdi. 'Osman Bey' rolündeki Özçivit, karizmasıyla sosyal medyayı salladı.

Kuruluş Osman hatırası

atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın setinde çekimler tüm hızıyla devam ediyor. Tüm dünyada büyük ses getiren dizinin ekibi, dün de sette hummalı bir çalışma içindeydi.

Dizinin başrolü Burak Özçivit, çekimler öncesinde rol arkadaşları Ayşegül Günay ve Ali Sinan Demir ile setten hatıra pozu verdi. 'Osman Bey' rolündeki Özçivit, karizmasıyla sosyal medyayı salladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriKuruluş Osman hatırası! Burak Özçivit, Ayşegül Günay ve Ali Sinan Demir...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri