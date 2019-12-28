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  • 28.12.2019
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’ filminin galası yapıldı!

1 Ocak’ta vizyona girecek ‘’ filminin galası yapıldı. Kahkahanın eksik olmadığı gösterimde, iddialı yapım herkesten tam not aldı. Oyuncular, heyecandan bir an olsun yerinde duramadı.

Baba komedi

Yeni yıl, kahkahayla geliyor! Başrollerini , , ve Rasim Öztekin'in paylaştığı, yönetmenliğini ise Selçuk Aydemir'in yaptığı 'Baba Parası' filmi, 1 Ocak'ta vizyona giriyor. Sinemaseverlerle buluşmak için gün sayan filmin galası, önceki akşam Kanyon AVM'de yapıldı. Bir hayli heyecanlı oldukları gözlenen film oyuncuları bir an olsun yerlerinde duramadı.

Filmin yönetmeni Selçuk Aydemir, " filmimiz, insan para için kendini ne kadar bozabilir, bunu gösteren bir komedi. Bizim için çok komik bir konu ve film oldu. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Karakterini canlandırırken çok eğlendiğini söyleyen filmin başrol oyuncusu Ahmet Kural ise duygularını şu sözlerle anlattı: "Aksiyon dolu bir filmin içinde, uçan bir kuş gibi oynadık. Baba parası yemek hepimize kısmet olmuştur. Bu filmde de bir milyar doların peşinde koşan kardeşleri ve aileyi göreceğiz. Bir milyar doların bir insanı ne hale getirdiğini göreceğiz."

YAĞMUR BÜYÜLEDİ
İzleyiciyi kahkahaya boğan filmin gala gecesinde Yağmur Tanrısevsin nefes kesti.

Derin bacak dekolteli bordo bir elbise giyen güzel oyuncu, çok beğenildi.


Nurgül Yeşilçay - Necati Kocabay


Cem Öğretir


Cem Belevi - Zehra Yılmaz

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