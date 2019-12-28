Yeni yıl, kahkahayla geliyor! Başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Rasim Öztekin'in paylaştığı, yönetmenliğini ise Selçuk Aydemir'in yaptığı 'Baba Parası' filmi, 1 Ocak'ta vizyona giriyor. Sinemaseverlerle buluşmak için gün sayan filmin galası, önceki akşam Kanyon AVM'de yapıldı. Bir hayli heyecanlı oldukları gözlenen film oyuncuları bir an olsun yerlerinde duramadı.

Filmin yönetmeni Selçuk Aydemir, "Baba Parası filmimiz, insan para için kendini ne kadar bozabilir, bunu gösteren bir komedi. Bizim için çok komik bir konu ve film oldu. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Karakterini canlandırırken çok eğlendiğini söyleyen filmin başrol oyuncusu Ahmet Kural ise duygularını şu sözlerle anlattı: "Aksiyon dolu bir filmin içinde, uçan bir kuş gibi oynadık. Baba parası yemek hepimize kısmet olmuştur. Bu filmde de bir milyar doların peşinde koşan kardeşleri ve aileyi göreceğiz. Bir milyar doların bir insanı ne hale getirdiğini göreceğiz."

YAĞMUR BÜYÜLEDİ

İzleyiciyi kahkahaya boğan filmin gala gecesinde Yağmur Tanrısevsin nefes kesti.

Derin bacak dekolteli bordo bir elbise giyen güzel oyuncu, çok beğenildi.



Nurgül Yeşilçay - Necati Kocabay



Cem Öğretir



Cem Belevi - Zehra Yılmaz