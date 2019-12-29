Baba Parası filminin galasına Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik damga vurdu!

Ahmet Kural - Murat Cemcir ikilisi, geride bırakmaya hazırlandığımız 10 yıllık dilimde en çok konuşulan ikili olmayı başardı. Seyirci onları o kadar çok sevdi ki "Yeni Zeki Metin" yakıştırması bile yaptı. Ahmet Kural ve Murat Cemcir bu kez yeni filmleri Baba Parası ile seyirci karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu Ahmet Kural, Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Rasim Öztekin'in başrolünü paylaştığı 'Baba Parası' filminin galası, Kanyon AVM'de gerçekleşti. Projenin yapımcısı Necati Kocabay'ın sevgilisi Nurgül Yeşilçay, "Baba parası tatlı mıdır?" sorusuna, "Hiç tatmadığım için bilemeyeceğim. Ne yaptıysak kendi çabalarımızla yaptık ve bir yerlere geldik" cevabını verdi. 1 Ocak'ta vizyona girecek "Baba Parası"nın senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir, gösterim öncesi filmini anlattı: "Baba Parası, insanın para için kendini ne kadar bozabileceğini gösteren bir komedi." Rasim Öztekin de "İlginçtir, filmde para için bozulmayan yok" dedi. Kıbrıslı Selim'i canlandıran Ahmet Kural, "Kıbrıs'a selam olsun. Onların enerjilerini Selim'e yansıtmaya çalıştım. Bu filmde 1 milyar doların peşinde koşan kardeşleri göreceğiz" diye konuştu. Birçok ünlü isim galaya katıldı Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile Baba Parası'na damga vurdu.

29.12.2019 11:01 - Son Güncelleme: 29.12.2019 11:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





