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  • 30.12.2019
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Şarkıcı  hem kulağa hem göze hitap etti

Şarkıcı , önceki akşam Hilton Istanbul Bosphorus'ta sahne aldı. Şarkılarıyla kulakların pasını silen Seki, şeker pembesi elbisesiyle de gözlere hitap etti.

Şeker Deniz!
Şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam Hilton Istanbul Bosphorus'ta sahne aldı. Şarkılarıyla kulakların pasını silen Seki, şeker pembesi elbisesiyle de gözlere hitap etti.

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