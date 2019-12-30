Şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam Hilton Istanbul Bosphorus'ta sahne aldı. Şarkılarıyla kulakların pasını silen Seki, şeker pembesi elbisesiyle de gözlere hitap etti. Şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam Hilton Istanbul Bosphorus'ta sahne aldı. Şarkılarıyla kulakların pasını silen Seki, şeker pembesi elbisesiyle de gözlere hitap etti.
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