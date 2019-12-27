Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, yılbaşı sahnesi için çılgın bir hazırlık içine girdi. 31 Aralık akşamı, Elite World Sapanca'da sahne alacak olan sanatçının bir TIR dolusu eşyası otelin kral dairesine gönderildi.



Rusya'dan Havyar



İspanya'dan Istakoz

DÜNYAYI YİYECEK

Diva'nın yılbaşı özel menüsünde ise yok yok... İspanya'nın güneyindeki Marbella'nın Puerto Banus Limanı'ndan getirilecek her biri 10 kilo ağırlığındaki 10 adet ıstakoz ve pavurya Ersoy'a ikram edilecek. Rusya'dan getirtilen Beluga siyah havyar da Diva'nın menüsünde yer alacak. Sanatçının yılbaşı ziyafetini hazırlaması için de Michelin yıldızlı ünlü bir aşçı, Paris'ten Sapanca'ya yola çıktı. Diva, dostları için de kral dairesinin bulunduğu kattaki 16 odayı kapattı. Sanatçı, otele de 21 maddelik özel istek listesi sundu.

LOPEZ'İ BİLE SOLLADI

Diva, uçuk istekleriyle Ağustos'ta Antalya'da konser veren dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'i gölgede bıraktı.