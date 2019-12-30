Sanat ve sosyetenin ünlü isimleri, yılbaşı için yurt dışına kaçtı. 2020’yi çok uzaklarda karşılayacak olan ünlüler, renkli karelere imza attı... İşte ünlülerin yılbaşı rotaları... Ceylan Çapa da Phuket'e demir attı. Geceliği 17 bin TL olan otelde kalıyor. VİETNAM Eşi Emre Yetkin'le dünyayı gezen Burcu Biricik, yılbaşı tatili için Vietnam'a gitti. Oyuncu, dün de turist akınına uğrayan el şeklindeki Golden Köprüsü'nü ziyaretti etti. BANGKOK Aşkları evliliğe doğru giden Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, yeni yıla Bangkok'ta 'merhaba' diyecek. İkili, önceki günkü tekne turunda neşe saçtı. NEW YORK Burcu Esmersoy, yeni yılı ABD'de karşılayacak. Önceki gün New York'a uçan sunucu, vakit kaybetmeden havalı paylaşımlara başladı. LONDRA Geçtiğimiz gün dostlarıyla Londra'nın yolunu tutan Furkan Andıç, şehrin simgelerinden olan telefon kulübesi önünde böyle poz verdi. KİM NEREDE? PIRIL ÇETİNDOĞAN: ATİNA DİLARA ÖZTUNÇ: FİNLANDİYA SEMİRAMİS PEKKAN: İSVİÇRE ÖZGE ULUSOY: LONDRA CEYDA ATEŞ: ABD BETTİNA MACHLER: TAYLAND SERDAR ORTAÇ: ABD CEYLAN ÇAPA: TAYLAND
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