atv'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman', reytingleri fethetmeyi sürdürüyor. Yapım, proje tasarım ile senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan ve Burak Özçivit'in başrolündeki dizinin altıncı bölümü büyük ilgiyle karşılandı.

Dizi; altıncı altıncı bölümüyle Tüm Kişiler'de %13,69 izlenme oranı ve %30,01 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 12,48 izlenme oranı ve % 29,31 izlenme payı, 20+ABC1'de % 15,53 izlenme oranı ve %32,64 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Osman Bey'e hayat veren Özçivit, başarılı performansıyla yine övgüleri topladı.



Dizinin 6. bölüm etiketi 'BuYurtBizim' de Twitter'da en çok konuşulan konu oldu.