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  • 27.12.2019
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zirveyi fethetti! 100 program arasında birinci...

atv'nin başarılı dizisi , önceki akşam yine milyonları atv’ye kilitledi. Dizi; Tüm Kişiler, AB Sosyal Statü ve 20+ABC1’de 100 program arasında birinci oldu...

Zirveyi fethetti

atv'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman', reytingleri fethetmeyi sürdürüyor. Yapım, proje tasarım ile senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan ve Burak Özçivit'in başrolündeki dizinin altıncı bölümü büyük ilgiyle karşılandı.

Dizi; altıncı altıncı bölümüyle Tüm Kişiler'de %13,69 izlenme oranı ve %30,01 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 12,48 izlenme oranı ve % 29,31 izlenme payı, 20+ABC1'de % 15,53 izlenme oranı ve %32,64 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Osman Bey'e hayat veren Özçivit, başarılı performansıyla yine övgüleri topladı.


Dizinin 6. bölüm etiketi 'BuYurtBizim' de Twitter'da en çok konuşulan konu oldu.

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