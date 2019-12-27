atv'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman', reytingleri fethetmeyi sürdürüyor. Yapım, proje tasarım ile senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan ve Burak Özçivit'in başrolündeki dizinin altıncı bölümü büyük ilgiyle karşılandı.
Dizi; altıncı altıncı bölümüyle Tüm Kişiler'de %13,69 izlenme oranı ve %30,01 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 12,48 izlenme oranı ve % 29,31 izlenme payı, 20+ABC1'de % 15,53 izlenme oranı ve %32,64 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Osman Bey'e hayat veren Özçivit, başarılı performansıyla yine övgüleri topladı.
Dizinin 6. bölüm etiketi 'BuYurtBizim' de Twitter'da en çok konuşulan konu oldu.
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