Acun Ilıcalı, ITV'den Yemekteyiz'i satın aldı. FOX, Zuhal Topal'la Sofrada adıyla yayınladı! "Programı Global'den aldık" dedi ama şirket yalanladı: Format bize ait değil

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Fox TV'yi kendi kanalı TV8'deki 'Yemekteyiz' programının formatını çalmakla suçladı. Günlerdir sessiz kalan Fox TV yönetimi, önceki gün ise bir açıklama yaptı.

"Zuhal Topal'la Sofrada" programının formatının çalıntı olmadığını savunan kanal yönetimi, "Formatı, yurt dışından aldık" dedi.



Fox TV, çalıntı formata yabancı isim vererek algı yaratmaya çalıştı.



Çalıntı formatın sunucusu Zuhal Topal'a da tepkiler büyük...

Ancak TV8 yönetimi, açıklamanın tamamen yalanlardan ibaret olduğunu belirtti.

"Minareyi çalan kılıfını hazırlar" çıkışı yapan TV8 yönetimi, yaptığı açıklamaya şöyle başladı: "Fox TV, çalıntı bir formatı yabancı isimler vererek orijinalleştirmeye çalışmaktadır. Özellikle açıklıyoruz; bu çalıntı formatın yurt dışıyla hiçbir alakası yoktur." Ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kanalın yönetimi, Fox TV'nin savunmasına madde madde şu yanıtları verip iddiaları yalanladı:

İDDİALAR ÇÜRÜTÜLDÜ...

1) TV8'de yayınlanmakta olan Yemekteyiz formatı, Fox TV'de tamamen çalınarak kopyalanmıştır.

2) Fox TV, 40 farklı ülkede yayınlanmakta olan Yemekteyiz formatına orijinal adı 'Momsters' (Zuhal Topal'la Sofrada) diyerek Türkiye'de çalınan bir formata orijinal havası vermek istemektedir. Sadece isim değiştirerek fikir hırsızlığı yapmaktadırlar.

3) Fox TV'nin 'özgün' dediği ama tesadüfen 10 yıldır Türk televizyonlarında yayınlanan ve şu anda TV8'de yayınlanmakta olan Yemekteyiz'in birebir aynısı olan Momsters (Zuhal Topal'la Sofrada) formatının sahibinin kim olduğu belli değildir. Fox TV, format sahibi 'Global' diyerek alenen yalan bir beyanda bulunmaktadır. Global'i aradığımızda; format sahibinin kendileri olmadığını sadece dağıtıcısı olduklarını açıklamışlardır. O zaman soruyoruz; bu özgün denen formatın yaratıcısı kim?

4) Şimdi işin ilginç bölümüne geliyoruz. Cevabı biz verelim. Hümeyra Daştan ve Nergiz Kartın... Yani orijinal adı Momsters (Zuhal Topal'la Sofrada) denen format yaptığını iddia eden kişilerden biri, Show TV'de Yemekteyiz'i yaptığı dönemdeki iç yapımlar departmanında müdür yardımcısıdır.

5) "Zuhal Topal'la Sofrada" programının Yemekteyiz'in kopyası olduğuna dair bilirkişi raporunu hazırlayan Emrah Dönmez'in Işık Üniversitesi'nde çalışmadığı iddiası kesinlikle yalandır. Raporun yapıldığı tarihlerde ilgili kişi, üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. TV8 yönetimi, Fox TV'ye de son olarak şu kinayeli açıklamayla meydan okudu: "Fox TV'ye yeni bir program önerimiz var: 'O Ses Türkiye Kaynanalar.' Kulise kaynanaları davet edin, yarışmanın aynısını yapın; sonra da 'Özgün format yaptık' diye çıkın ortaya!"