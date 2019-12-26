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  • 26.12.2019
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stres attı! Mutluluk formülü ''

Motosiklet  tasarımcısı ile aşkı bir yılda biten , geçtiğimiz gün çıktığı kar tatilinde moral depoladı. Palandöken'deki Sway Hotels'in 'Kışa Merhaba' partisine katılan Sert, bol bol stres attı.

Mutluluk formülü Beyaz Çikolata

Motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile aşkı bir yılda biten İvana Sert, geçtiğimiz gün çıktığı kar tatilinde moral depoladı. Palandöken'deki Sway Hotels'in 'Kışa Merhaba' partisine katılan Sert, bol bol stres attı.

Gün boyu bembeyaz karlar üzerinde kayan ünlü ikoncan, dinlendiği sırada yanına gelen yavru Sibirya kurdunu sevmeye doyamadı. Sert, 'White Chocolate' (Beyaz Çikolata) adındaki sevimli köpekle renkli görüntüler verdi.

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