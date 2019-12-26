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  • 26.12.2019
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EDHO 2019'u zirvede kapattı

atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 2019'u da zirvede kapattı. Dizi, önceki akşamki bölümüyle aynı saatte ekrana gelen rakiplerini solladı.

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