EDHO 2019'u zirvede kapattı

atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 2019'u da zirvede kapattı. Dizi, önceki akşamki bölümüyle aynı saatte ekrana gelen rakiplerini solladı. Dizi, 100 program arasında birinci oldu.
atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 2019'u da zirvede kapattı. Dizi, önceki akşamki bölümüyle aynı saatte ekrana gelen rakiplerini solladı. Dizi, 100 program arasında birinci oldu.
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