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  • 23.12.2019
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'ya asker sevgilisinden sürpriz evlenme teklifi

Geçen ay ’e evlenme teklifi eden , önceki gün askerdeki aşkının sürpriziyle karşılaştı. Bu kez de Gülümser, Çığacı’ya yemin töreni sonrası evlenme teklifi etti.

Ağlatan sürpriz
Geçen ay oyuncu Gözde Çığacı'nın evlenme teklifi ettiği Tümer Gülümser'den aşkına karşı atak... Ünlü oyuncu, Samsun'da bedelli askerlik görevini yapan aşkını önceki gün yemin töreninde yalnız bırakmadı.



Gülümser, tören sonrası tektaşla aşkına evlenme teklif etti. Bu esnada diğer askerler de "Gözde, Tümer'e evet desene" diye tezahürat yaptı.



Aşkının sürpriz evlenme teklifi karşısında duygulanan güzel oyuncu, gözyaşlarına hakim olamadı.

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