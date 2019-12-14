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  • 14.12.2019
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önceki gün kural bozdu! "Arkadaşlık" notu düşerek paylaştı...

Güzel oyuncu , önceki gün kural bozdu. paylaşım yapmaktan kaçınan Dere, "Arkadaşlık" notu düşerek sevimli kedisiyle bu fotoğrafını paylaştı.

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