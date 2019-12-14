Güzel oyuncu Cansu Dere, önceki gün kural bozdu. Sosyal medyada paylaşım yapmaktan kaçınan Dere, 'Arkadaşlık' notu düşerek sevimli kedisiyle bu fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu Cansu Dere, önceki gün kural bozdu. Sosyal medyada paylaşım yapmaktan kaçınan Dere, 'Arkadaşlık' notu düşerek sevimli kedisiyle bu fotoğrafını paylaştı.
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