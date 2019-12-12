Kızlarının bikinili pozlarını paylaştığı gerekçesiyle Efe Önbilgin tarafından mahkemeye verilen Deniz Akkaya, eski aşkı için "Ayşe'yi görme gibi bir çabası yok" demişti.
Akkaya'nın sorumsuz baba ilan ettiği Önbilgin ise dün bu iddiaya karşı çıktı.
Akkaya ile Önbilgin'in kızı, geçtiğimiz gün 10 yaşına bastı.
SOSYAL medyada kızı Ayşe'nin 10. yaş gününü kutlayan işadamı, şöyle dedi: "Üzgünüm tatlım, birileri beni senin hayatından engelledi ve sana ulaşamıyorum."
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