Müzikteki başarısı kadar giyim tarzıyla da beğenilen Gülşen, moda sektörüne göz kırptı. 42 yaşındaki popçu, hazırlıklara başladı.
Bir ayağı Londra'da olan Gülşen, buradaki keşfedilmemiş moda markalarını Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Kişisel markaların yetkilileriyle görüşen Gülşen, butik için de yer arıyor.
Gülşen, İngiliz markalarını İstanbul'a taşımayı planlıyor.
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