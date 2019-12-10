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  • 10.12.2019
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Popçu sektörüne göz kırptı

Müzikteki başarısı kadar giyim tarzıyla da beğenilen , sektörüne göz kırptı. 42 yaşındaki popçu, hazırlıklara başladı. Kişisel markaların yetkilileriyle görüşen Gülşen, butik için de yer arıyor.

Son moda atılım

Müzikteki başarısı kadar giyim tarzıyla da beğenilen Gülşen, sektörüne göz kırptı. 42 yaşındaki popçu, hazırlıklara başladı.

Bir ayağı Londra'da olan , buradaki keşfedilmemiş moda markalarını Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Kişisel markaların yetkilileriyle görüşen Gülşen, butik için de yer arıyor.

Gülşen, İngiliz markalarını İstanbul'a taşımayı planlıyor.

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