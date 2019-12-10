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  • 10.12.2019
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'a te dişli rakip! 67 yaşındaki ...

, önceki gün 67 yaşındaki ile maçı yaptı. Avşar Kızı, ‘Nadal’la oynasam bile bu kadar mutlu olamazdım’ dedi... Avşar Kızı, 'den gelen 67 yaşındaki Durdu Teyze ile samimi görüntüler sergiledi.

Dişli rakip

Geleneksel hale gelen Hülya Avşar Tenis Turnuvası, bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvanın sonunda Mersinli 67 yaşındaki Durdu Lale ile gösteri maçı yapan Avşar, şöyle dedi: "Şu anda burada Nadal'la oynasaydım bu kadar mutlu olmayabilirdim. Durdu Teyze ile maç yapmak daha çok mutlu etti beni."

CAN'A PRİM VERMEDİ!
Genç oyuncu Melisa İpek Şenolsun'un kendisine benzetildiği hatırlatılan , "Arkadaşlarım benzetemediler ama mahsuru yok" dedi. Güzel sanatçı, Can Yaman'ın haddini aşan açıklamaları içinse konuşmak istemedi.


DURDU DURDU TURNAYI VURDU
Avşar Kızı, 'den gelen 67 yaşındaki ile samimi görüntüler sergiledi.

AYDIN HAMZA

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