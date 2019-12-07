Hülya Avşar tenisteki en dişli rakibi Instagram'da paylaştı! Ortalık sallandı 07.12.2019 16:32

Tenise olan merakıyla bilinen magazin dünyasının ünlü ismi Hülya Avşar'ın son paylaşımı, takipçilerini güldürdü... Yaşlı bir tenis tutkununu, kendi adına düzenlenen tenis turnuvasına davet eden Hülya Avşar'ın paylaştığı video da o yaşlı kadın yer alıyor. Hülya Avşar'ın turnuvadaki en dişli rakibinin videolarını Instagram hesabından paylaşınca, sosyal medya sallandı. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı.