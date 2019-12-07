Tenise olan merakıyla bilinen magazin dünyasının ünlü ismi Hülya Avşar'ın son paylaşımı, takipçilerini güldürdü... Yaşlı bir tenis tutkununu, kendi adına düzenlenen tenis turnuvasına davet eden Hülya Avşar'ın paylaştığı video da o yaşlı kadın yer alıyor. Hülya Avşar'ın turnuvadaki en dişli rakibinin videolarını Instagram hesabından paylaşınca, sosyal medya sallandı. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı.
Hülya Avşar tenisteki en dişli rakibi Instagram'da paylaştı! Ortalık sallandı07.12.2019 16:32
- Hülya Avşar tenisteki en dişli rakibi Instagram'da paylaştı! Ortalık sallandı
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