Haberler Video Hülya Avşar tenisteki en dişli rakibi Instagram'da paylaştı! Ortalık sallandı

Hülya Avşar tenisteki en dişli rakibi Instagram'da paylaştı! Ortalık sallandı

07.12.2019 16:32

Tenise olan merakıyla bilinen magazin dünyasının ünlü ismi Hülya Avşar'ın son paylaşımı, takipçilerini güldürdü... Yaşlı bir tenis tutkununu, kendi adına düzenlenen tenis turnuvasına davet eden Hülya Avşar'ın paylaştığı video da o yaşlı kadın yer alıyor. Hülya Avşar'ın turnuvadaki en dişli rakibinin videolarını Instagram hesabından paylaşınca, sosyal medya sallandı. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı.


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