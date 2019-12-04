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  • 04.12.2019
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Bu kez eğlendi

Başarılı sanatçı , yıllar önce ilk sahne deneyimini yaşadığı Zorba Taverna'ya bu kez eğlenmek için gitti. Arar, bir ara sahneye çıkarak Göknur'un şarkılarına eşlik etti. Popçu, hem eğlendi hem de eğlendirdi.

Bu kez eğlendi
Başarılı sanatçı Funda Arar, yıllar önce ilk sahne deneyimini yaşadığı Zorba Taverna'ya bu kez eğlenmek için gitti. Arar, bir ara sahneye çıkarak Göknur'un şarkılarına eşlik etti. Popçu, hem eğlendi hem de eğlendirdi.

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