Bu kez eğlendi

Başarılı sanatçı Funda Arar, yıllar önce ilk sahne deneyimini yaşadığı Zorba Taverna'ya bu kez eğlenmek için gitti. Arar, bir ara sahneye çıkarak Göknur'un şarkılarına eşlik etti. Popçu, hem eğlendi hem de eğlendirdi.