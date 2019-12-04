Bu kez eğlendi

Başarılı sanatçı Funda Arar, yıllar önce ilk sahne deneyimini yaşadığı Zorba Taverna'ya bu kez eğlenmek için gitti. Arar, bir ara sahneye çıkarak Göknur'un şarkılarına eşlik etti. Popçu, hem eğlendi hem de eğlendirdi.
Başarılı sanatçı FundaArar, yıllar önce ilk sahnedeneyimini yaşadığı ZorbaTaverna'ya bu kez eğlenmekiçin gitti. Arar, bir ara sahneyeçıkarak Göknur'un şarkılarınaeşlik etti. Popçu, hem eğlendi hemde eğlendirdi.
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