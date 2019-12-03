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  • 03.12.2019
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Oyuncu aşkı 'ın babası 'ın imza törenine katıldı

Oyuncu , önceki gün aşkı 'ın babası avukat 'ın kitabının imza törenine katıldı. Müstakbel kayınpederini tebrik eden Arduç, aşkıyla birlikte hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmadı.

Damat görücüye çıktı

Oyuncu Barış Arduç, önceki gün aşkı Gupse Özay'ın babası avukat 'ın kitabının imza törenine katıldı. Müstakbel kayınpederini tebrik eden Arduç, aşkıyla birlikte hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmadı.

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