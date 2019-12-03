Oyuncu Barış Arduç, önceki gün aşkı Gupse Özay'ın babası avukat Senih Özay'ın kitabının imza törenine katıldı. Müstakbel kayınpederini tebrik eden Arduç, aşkıyla birlikte hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmadı.
Oyuncu Barış Arduç, önceki gün aşkı Gupse Özay'ın babası avukat Senih Özay'ın kitabının imza törenine katıldı. Müstakbel kayınpederini tebrik eden Arduç, aşkıyla birlikte hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmadı.
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