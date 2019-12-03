Şarkıcı Derya Uluğ, önceki gün İzmir'deki Ooze Venue adlı mekanda sahne aldı. Memleketinde konser verdiği için çok mutlu olan Uluğ, sevilen şarkılarıyla herkesi coşturdu. Şarkıcı Derya Uluğ, önceki gün İzmir'deki Ooze Venue adlı mekanda sahne aldı. Memleketinde konser verdiği için çok mutlu olan Uluğ, sevilen şarkılarıyla herkesi coşturdu.
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