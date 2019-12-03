Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 03.12.2019
  • Gazete

Şarkıcı sevilen şarkılarıyla herkesi coşturdu

Şarkıcı , önceki gün 'deki Ooze Venue adlı mekanda sahne aldı. Memleketinde konser verdiği için çok mutlu olan Uluğ, sevilen şarkılarıyla herkesi coşturdu.

İzmir coşkusu
Şarkıcı , önceki gün 'deki Ooze Venue adlı mekanda sahne aldı. Memleketinde konser verdiği için çok mutlu olan Uluğ, sevilen şarkılarıyla herkesi coşturdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriŞarkıcı Derya Uluğ sevilen şarkılarıyla herkesi coşturdu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri