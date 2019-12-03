Ünlü ikoncan Eda Taşpınar, önceki gün bir arkadaşıyla Boğaz'da bisiklet sürdü. Her daim tarzıyla olay olan Taşpınar, bisiklet keyfinde de stilini konuşturdu.

Stili için servetin yanı sıra uzun mesai harcayan Eda Taşpınar, bisikletle verdiği pozları Instagram'da paylaştı. İkoncanın bu karesi katalog çekimini aratmadı.