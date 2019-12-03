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  • 03.12.2019
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Ünlü ikoncan Boğaz'da bisiklet sürdü

Ünlü ikoncan , önceki gün bir arkadaşıyla Boğaz'da bisiklet sürdü. Her daim tarzıyla olay olan Taşpınar, bisiklet keyfinde de stilini konuşturdu.

Boğaz’da keyif sürdü

Ünlü ikoncan Eda Taşpınar, önceki gün bir arkadaşıyla Boğaz'da bisiklet sürdü. Her daim tarzıyla olay olan Taşpınar, bisiklet keyfinde de stilini konuşturdu.

Stili için servetin yanı sıra uzun mesai harcayan , bisikletle verdiği pozları 'da paylaştı. İkoncanın bu karesi katalog çekimini aratmadı.

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