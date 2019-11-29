Haziran'da boşanan Özcan Deniz'le Feyza Aktan'ın ayrılığının perde arkasından Meryem Uzerli çıktı. İkilinin ayrılığına Aktan'ın kıskançlığının neden olduğu öne sürülmüştü. İddiaya göre Aktan, 2017'de 'Öteki Taraf' filminde ünlü sanatçıyla başrolü paylaşan Meryem Uzerli'yi kıskandı.

KARA KEDİ UZERLİ Mİ?

O dönem 4 aylık hamile olan Aktan, iddiaya göre Deniz'in Uzerli ile filmdeki ateşli öpüşme karelerini basında görünce o sahneyi izlemek istedi. Buna izin vermeyince Aktan'la tartışan Deniz'in "Feyza, hamile olduğu için hassas. Onu, bunun bir iş olduğuna ikna edemiyorum" dediği öne sürülmüştü. Konuşulanlara göre Aktan'ın kıskançlığı öyle bir boyuta ulaştı ki genç kadın, Uzerli'nin Deniz'e attığı dostane mesajlarla bile çileden çıktı.

Hatta bir diğer iddiaya göre sanatçı, Aktan'ın Meryem Uzerli takıntısını boşanma dilekçesine dahi taşıdı. Boşanmadan bir ay sonra Deniz'le barışan Aktan, sanatçının yeni projesinde Uzerli ile çalışmak istediğini öğrenince yine kriz çıkardı. Deniz de yeniden ayrılık kararı aldı.



MERYEM İMAJI



Aktan, geçtiğimiz aylarda saçlarını adını bile duymak istemediği Uzerli gibi sarıya boyatmıştı.