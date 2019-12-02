Son dönemin olay ismi Can Yaman, dün "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" açıklaması yaptı. Yaman, bu sözleriyle tepki çekti.
Berrak Tüzünataç, buna kayıtsız kalmadı.
Tüzünataç, Can Yaman'ın cinsiyetçi yaklaşımını topa tuttu.
Oyuncu, Yaman'a "Bilge adamdan bilge cümleler. Jönlerin libidosuz partneri sorun deyip beğenmediğin ismi açıklıyorsun. Sessizlik altındır" diye çıkıştı.
YAMAN AÇIKLAMA
Yaman, eski rol arkadaşı Demet Özdemir'le de bir dönem aşk yaşadığını itiraf etti.
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