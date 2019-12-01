Can Yaman'dan geç kalınmış Demet Özdemir itirafı! Can Yaman ve Demet Özdemir sevgili mi? Herkes merak ediyordu
Can Yaman ve Demet Özdemir magazin gündeminden düşmemekte kararlı görünüyor! Geçtiğimiz günlerde Madrid'de izdiham yaratan Can Yaman, aynı gün Madrid'de sessiz sedasız dolaşan Kıvanç Tatlıtuğ için "Benim dizilerim İspanya'ya satıldı. Kıvanç Bey'in satıldı mı, araştırmak lazım. Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyor ise orada ünlü olması mümkün değil zaten" demişti. Bu olay magazin gündeminde yer ederken bir başka konuşulan isim de Demet Özdemir oldu. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Son olarak yakın arkadaşı Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım ile adı aşk dedikodularına karışan Demet Özdemir, bu kez de yine arkadaşı olan Yağmur Tanrısevsin'in yeni ayrıldığı sevgilisi Oğuzhan Koç ile görüntülendi. Demet ve Can ikilisinin bir dönem aşk yaşayıp yaşamadığı ise sonunda netleşti. Can Yaman Demet Özdemir hakkında itirafta bulundu.
Demet Özdemir Can Yaman ile aşk yaşadı mı? Magazin gündemini takip edenlerin merak ettiği sorunun cevabı geç de olsa geldi. Can yaman ile Demet Özdemir'in birlikte rol aldıkları Erkenci Kuş dizisinde yakınlaştıkları iddia edilmiş ve ikili defalarca birçok yerde görüntülenmişti. Her ne kadar iddialar hızla yayılsa da her iki taraf da böyle bir şey olmadığı yönünde kaçamak cevaplar vermişti. Ve beklenen itiraf Can Yaman'dan geldi.
"20. BÖLÜMDEN SONRA AŞK YAŞADIK"
Can Yaman ile Demet Özdemir aşk yaşadılar mı, yoksa bu sadece bir görüntü müydü? Hürriyet'in haberine göre Can Yaman 20. bölümden sonra Demet Özdemir ile aşk yaşadıklarını itiraf etti.
Can Yaman, "Biz 20'nci bölümde sevgili olduk. Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Demet'le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk" diye açıklamada bulundu.
Yaman'ın bu sözleri Erkenci Kuş dizisinde aşk yaşandığı iddialarının da doğru olduğunun kanıtıydı.