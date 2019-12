Can Yaman'dan geç kalınmış Demet Özdemir itirafı! Can Yaman ve Demet Özdemir sevgili mi? Herkes merak ediyordu

Demet Özdemir Can Yaman ile aşk yaşadı mı? Magazin gündemini takip edenlerin merak ettiği sorunun cevabı geç de olsa geldi. Can yaman ile Demet Özdemir'in birlikte rol aldıkları Erkenci Kuş dizisinde yakınlaştıkları iddia edilmiş ve ikili defalarca birçok yerde görüntülenmişti. Her ne kadar iddialar hızla yayılsa da her iki taraf da böyle bir şey olmadığı yönünde kaçamak cevaplar vermişti. Ve beklenen itiraf Can Yaman'dan geldi.