Can Yaman'dan geç kalınmış Demet Özdemir itirafı! Can Yaman ve Demet Özdemir sevgili mi? Herkes merak ediyordu

"20. BÖLÜMDEN SONRA AŞK YAŞADIK"

Can Yaman ile Demet Özdemir aşk yaşadılar mı, yoksa bu sadece bir görüntü müydü? Hürriyet'in haberine göre Can Yaman 20. bölümden sonra Demet Özdemir ile aşk yaşadıklarını itiraf etti.

Can Yaman, "Biz 20'nci bölümde sevgili olduk. Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Demet'le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk" diye açıklamada bulundu.

Yaman'ın bu sözleri Erkenci Kuş dizisinde aşk yaşandığı iddialarının da doğru olduğunun kanıtıydı.