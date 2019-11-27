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  • 27.11.2019
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ile aşkı arasındaki boy farkı dikkat çekti

, kendisinden 30 yaş küçük model aşkı ile önceki akşam Kanyon'daki bir davete katıldı. Yeşilçam'ın 'Yumurcak' lakaplı oyuncusunun mutluluk pozları verdiği yabancı sevgilisiyle arasındaki boy farkı dikkat çekti.

Yumurcak’ın selvi boylusu

İlker İnanoğlu, kendisinden 30 yaş küçük model aşkı Annebel ile önceki akşam Kanyon'daki bir davete katıldı. Yeşilçam'ın 'Yumurcak' lakaplı oyuncusunun mutluluk pozları verdiği yabancı sevgilisiyle arasındaki boy farkı dikkat çekti.

Doğan SAVAŞ

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