İlker İnanoğlu, kendisinden 30 yaş küçük model aşkı Annebel ile önceki akşam Kanyon'daki bir davete katıldı. Yeşilçam'ın 'Yumurcak' lakaplı oyuncusunun mutluluk pozları verdiği yabancı sevgilisiyle arasındaki boy farkı dikkat çekti.
Doğan SAVAŞ
İlker İnanoğlu, kendisinden 30 yaş küçük model aşkı Annebel ile önceki akşam Kanyon'daki bir davete katıldı. Yeşilçam'ın 'Yumurcak' lakaplı oyuncusunun mutluluk pozları verdiği yabancı sevgilisiyle arasındaki boy farkı dikkat çekti.
Doğan SAVAŞ
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