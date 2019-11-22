Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile 3 buçuk yıllık aşkı Nisan'da biten Kerem Bürsin, özel hayatında gaza bastı. Sarıkaya ile ayrıldığı dönemde sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'la aşk yaşadığı iddia edilen Bürsin'in hızı şaşırttı.



Bürsin ve Sarıkaya ayrılıkları ile hayranlarını üzmüştü.

Yakışıklı oyuncunun şimdi de Melisa Şenolsun'la yakınlaştığı öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Los Angeles şehrindeki 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katılan ikili, Snobmagazin'in iddiasına göre burada samimiyeti ilerletti.



Bürsin, Şenolsun'un cüretkar kıyafetiyle verdiği poza dahil olup oyuncuya "Bomba" yorumu yaparak olay yaratmıştı.



Şenolsun konuşulanlara göre Bürsin ile Los Angeles sokaklarını el ele gezip romantik anlar yaşadı.