Oyuncu kerem bürsin Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın ilişkisi, geçtiğiniz nisan ayında bitti. Bir süredir kalbi boş olan Bürsin, yeni aşkıyla gündeme geldi.



Serenay Sarıkaya

Üstelik o kişi, eski aşkı Serenay'ın tıpatıp benzeriydi. '2. Sayfa' programının iddiasına göre Kerem Bürsin, ayrılığın ardından Sarıkaya'yı unutmak için ona çok benzeyen İnstagram fenomeniyle aşk yaşamaya başladı.



Duygu Özarslan

Yeni aşkının defalarca beraberliği açıklama isteğine karşı çıkan Bürsin, "Ciddi bir ilişkiye hazır değilim" yanıtı verince kriz çıktı! Genç fenomen, Bürsin'den ayrıldı. Programın iddiasının ardından sosyal medya çalkalandı. Bürsin'in aşk yaşadığı ismin, sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan olduğu iddiası ortaya atıldı. Taraflar ise suskun kaldı.

İddiaya göre Kerem Bürsin'den ayrılan Duygu Özaslan, yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde de yeni sevgilisiyle nişanlandı.