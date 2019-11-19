Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, önceki gün çocuklarıyla AVM'de görüntülendi. Sarıoğlu, teknik adam olarak tekrardan futbola döneceğini söyledi. "Kısa sürede yeşil sahalara çok farklı döneceğim" dedi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, önceki gün çocuklarıyla AVM'de görüntülendi. Sarıoğlu, teknik adam olarak tekrardan futbola döneceğini söyledi. "Kısa sürede yeşil sahalara çok farklı döneceğim" dedi.
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