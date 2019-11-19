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  • 19.11.2019
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: Kısa sürede yeşil sahalara çok farklı döneceğim

'ın eski cusu , önceki gün çocuklarıyla AVM'de görüntülendi. Sarıoğlu, teknik adam olarak tekrardan futbola döneceğini söyledi. "Kısa sürede yeşil sahalara çok farklı döneceğim" dedi.

Yeşil sahalara farklı döneceğim

'ın eski cusu Sabri Sarıoğlu, önceki gün çocuklarıyla AVM'de görüntülendi. Sarıoğlu, teknik adam olarak tekrardan futbola döneceğini söyledi. "Kısa sürede yeşil sahalara çok farklı döneceğim" dedi.

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