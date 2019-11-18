Sinem Güven, anne yüreğini gözler önüne serdi. 1995 Türkiye eski güzeli olan Güven, bir süre önce 12 yaşındaki kızı Defne'nin kanseri yenmesiyle büyük bir mutluluk yaşamıştı. Kızının hastalığı boyunca da birçok kişiye umut olan Güven, şimdi ise hasta çocuklar için kolları sıvadı.

Gülmek İyileştirir isimli bir dernek için canla başla çalışan Sinem Güven, hasta miniklerin kendilerine ait sağlıklı oyun alanları olması için maddi ve manevi destekte bulundu. Güven, tavrıyla büyük takdir topladı.



DEFNE UMUT OLDU

Minik Defne, hastalık sürecinde birçok kişiye umut olmuştu.

MİNİKLERİN DEV SEVİNCİ

Sinem Güven, önceki gün destek verdiği dernek sayesinde oyun alanında büyük mutluluk yaşayan Nil'in bu fotoğrafını paylaştı. Bu kare, onlarca kişinin de dernek için seferber olmasına önayak oldu.