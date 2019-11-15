Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da milyonlarca kişinin merakla beklediği 'Kuruluş Osman', 20 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:00'de ATV'de ekranda olacak. Dizi; prodüksiyon kalitesi, kostüm ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olacak. Bugüne dek yayınlanan üç tanıtımıyla 100 milyonun üzerinde izleme alan ve tüm dünyadan 'Diriliş' hayranlarının büyük merakla beklediği 'Kuruluş Osman', Hollywood yapımlarını aşan prodüksiyonuyla da parmak ısırtacak. Dokuz ay boyunca uluslararası koreografi ekibi tarafından at binme, kılıç-yay kullanma, dövüş ve koreografi eğitimi alan oyunculara askeri eğitimler de verildi. Dizide kullanılan 103 çadır, Türkmenistan'da 150 kişilik usta bir ekip tarafından el işçiliğiyle bir yılda üretildi. Çadır bezleri ise keçi ve koyun yününden elde edilip; el tezgahlarında dokundu. Çadırların birbirine çapraz bağlanan aksamları ve çatı kısmındaki eğik çıtalar ise deve derisinden yapılan iplerle birbirine bağlanarak tutturuldu. Çadırların zeminleri el dokuma Türkmen kilim ve halılarıyla döşendi. Çadırlarda kullanılan kilim ve halılar da Türkmenistan'da dokuma tezgahlarında projeye özel olarak dokundu.



Oyuncuları, askeri tatbikatta düşman topraklarına sızıp düşman karargahını ele geçirdi. Ok atma müsabakalarında ise kazanan Burak Özçivit'in takımı oldu.

Dört şehir ve beş oba kuruldu

'KURULUŞ Osman' için Bozdağ Film Platosu'nun 300 dönüm arazisi üzerinde Kayı Obası, Bizans Kalesi, suni göl ve çevresinde bir şehir ile Türkmen beyliği kasabasından oluşan devasa setler yapıldı. Farklı Türk beylikleri için de dört oba inşa edildi.

BİZANS Kalesi ve şehri 50 bin metrekare arazi üzerine inşa edildi.

800 METRE genişliğinde ve 1.60 metre derinliğinde inşa edilen suni göl ve çevresinde kurulan şehir, 20 bin metrekare alana kuruldu. 30 bin metrekarelik alana da çarşı ve konakların olduğu Türk beyliği kasabası yapıldı.

DEKORLARIN inşasında 250 bin metre demir-saç profil, 1000 metreküp kereste, 300 ton kayrak taşı, 15 ton boya ve tiner kullanıldı.

150 kişilik sanat grubu; dekorlardan mobilyalara silahlardan aksesuvarlara kadar her detay için 6 ay çalıştı. Sanat grubu yüz elli bin metrekare kumaş kullandı.

ANA oyuncu kadrosu için 120 adet kostüm dikildi. Tüm kostümler için ise 50 bin metre eskitilmiş özel kumaş kullanıldı.

40 KİŞİLİK ana oyuncu kadrosunun yanında 150 kişilik aksiyon ekibi de dizide görev aldı.

'KURULUŞ Osman'ın ilk bölümünde yaklaşık 5 bin yardımcı oyuncu rol aldı.

KAMERA arkası ekibi 350 kişiden oluşuyor. Animasyon ve efektler için ise 50 kişilik bir ekip görev yapıyor.

DİZİ için 70 at satın alındı. Dizide atlar dışında koyunlar, keçiler, bülbüller, keklikler, yılanlar, fareler ve akrepler de kullanıldı.