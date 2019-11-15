Amerikan vatandaşı olmak için kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu hızlı çıktı! Dedesi yaşındaki ABD'li işadamıyla evliliği gündeme bomba gibi düşen 32 yaşındaki oyuncunun evdeki hesabı çarşıya uymadı. Son günlerde sosyal medyada depresif paylaşımlara imza atan Miraloğlu'nun eşinden boşanacağı ortaya çıktı. Yakın dostlarına "Çaresiz kaldığım için evlendim. Kurtulmak istiyorum" dediği öğrenilen oyuncunun eşinin boşanmak istememesi nedeniyle evden polis yardımıyla ayrılmayı talep etti. Üç ay önce evlendiği Patrick ile geçtiğimiz günlerde tüp bebek tedavisine de başlayan oyuncu, Türkiye'ye dönmek istemiyor.

ABD RÜYASI ÇABUK BİTTİ

Oyuncu, dün Musa Eroğlu'nun Yare Söyleme türküsünün "Ne hallara düştüğümü sorarsa bağrıma taş bastığımı yare söyleme" sözlerini paylaştı.