Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşi Patrick'ten boşanıyor! Meltem Miraloğlu eşinin evinden polis eşliğinde çıkacak!
Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile boşanma kararı aldı. 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki Patrick isimli adamın evliliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Her gün yeni bir itiraf ile adından söz ettiren Meltem Miraloğlu'nun eşinden boşanacağı bilgisi herkesi şaşırtırken, ortaya çıkan detaylar akıl karıştırdı. İşte Hayat Devam Ediyor dizisi ile ünlenen Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden detaylar...
POLİS EŞLİĞİNDE ÇIKACAK!
Bir kanalda yayınlanan magazin programının haberine göre; yakın çevresine 'çaresiz kaldım' diyen Miraloğlu, ayrılık kararı aldı ve boşanma işlemlerini başlattı. Ayrıldıktan sonra da Amerika'da yaşamaya devam edecek olan Meltem Miraloğlu, eşiyle yaşadığı evden polis eşliğinde çıkacak.
Meltem Miraloğlu hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenen 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı. Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı karakter ile adını duyuran Miraloğlu hakkında ses sanatçısı Onur Akay şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.
Bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlanan ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun daha önce Azerbaycan'a gittiğini, oradan Amerika'ya kaçtığını söyledi.
İddiaya göre; Azerbaycan'da gittiği bir film galasında hırsızlık olayına karışan 32 yaşındaki oyuncu, bu sebepten Amerika'ya kaçtı.