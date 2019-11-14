Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşi Patrick'ten boşanıyor! Meltem Miraloğlu eşinin evinden polis eşliğinde çıkacak!

Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile boşanma kararı aldı. 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu ile 80 yaşındaki Patrick isimli adamın evliliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Her gün yeni bir itiraf ile adından söz ettiren Meltem Miraloğlu'nun eşinden boşanacağı bilgisi herkesi şaşırtırken, ortaya çıkan detaylar akıl karıştırdı. İşte Hayat Devam Ediyor dizisi ile ünlenen Meltem Miraloğlu hakkında şoke eden detaylar...

14.11.2019 12:43 - Son Güncelleme: 14.11.2019 13:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





