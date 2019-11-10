Lüks otomobil düşkünü Berkay, önceki akşam yeni oyuncağıyla Nişantaşı City's AVM çıkışı şov yaptı. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde satın aldığı 2 milyon 200 bin liralık son model Bentley marka aracıyla ilk kez görüntülendi.

Flaşlarla kısa süreli şaşkınlık yaşayan Berkay, "Daha yeni aldım. İlk kez trafiğe çıktım ve size yakalandım" diye konuştu.