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  • 06.11.2019
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Popçu “Aylık gelirim bin lira” demişti! Aldığı araba için ödediği para dudak uçuklattı...

Popçu , mahkemede “Aylık gelirim bin lira” dedi. Ancak lüksünden ödün vermedi. Son model Bentley marka aracı için tam 2 milyon 200 bin lira ödedi.

Lüks şov

Şarkıcı , futbolcu ile yaşadığı kavgayla gündeme geldi. Mahkemeye taşınan olayda, Berkay aylık gelirinin bin lira olduğunu söyledi. Bu sözlerin tepki çekmesi üzerine 'kinaye' yaptığını belirten Berkay, eşine ve kendisine aldığı lüks otomobillerle gösterişe devam etti.

YENİ OYUNCAK CEP YAKTI


Konser başına 75 bin lira kazanan Berkay'ın lüks aracını nasıl aldığı merak konusu oldu...

Yakın dostu 'la hediye polemiği yaşayan Berkay, bu kez de son model Bentley marka aracıyla gündeme geldi. Ayakligazete.com'un haberine göre, kesenin ağzını açan Berkay, lüks otomobiline tam 2 milyon 200 bin lira ödedi. Araca eşi Özlem'in ve kendisinin baş harfleri olan "BOS" yazılı özel plaka yaptırması da dikkat çekti.

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