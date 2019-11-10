TAKVİM, magazin gündemini belirlemeye devam ediyor. Ünlü televizyoncu Murat Saygı ile 11 yıllık evliliğini geçen sene bitirdikten aylar sonra gönlünü şarkıcı Mehmet Erdem'e kaptıran Gül Gölge'nin bu ilişkisi de hüsranla bitmişti.

İNKAR ETMEDİ

Aşk hayatında gaza basan sosyetik Gölge'nin gönlünü bankacı Sinan Akıman'a kaptırdığı haberini tüm Türkiye ilk kez TAKVİM sayesinde öğrendi. Akıman'la geçen hafta Kuruçeşme'deki Hotel Les Ottomans'da baş başa yediği yemek sonrası ilişkisi ortaya çıkan Gölge, aşkı daha fazla saklayamadı. Önceki akşam eski eşinden olan oğullarıyla Bebek'te özel şoförlü aracının içinde görüntülenen sosyetik güzelden aşk itirafı geldi.



Gölge, yanında oğulları olduğu için aşk sorusuna kısa yanıt verdi.

YÜZÜ GÜLÜYOR

Gül Gölge, "Sinan Bey ile yeni ilişkiye başladınız. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verip Akıman'la birlikte olduğunu itiraf etti: "Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Detayları daha sonra konuşuruz."



SİNAN AKIMAN

İLK TAKVİM YAZDI

Eski sunucu ile sosyetik bankacının yeni başlayan ilişkisini ilk kez TAKVİM, 29 Ekim'de manşetten duyurmuştu.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM MAGAZİN SERVİSİ