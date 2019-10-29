Sosyetik Gül Gölge, son dönemde özel hayatında karda yürüyüp izini belli etmiyor. İki oğlunun babası televizyoncu Murat Saygı ile 11 yıllık evliliğini geçen sene bitiren Gölge, bu yaz ise gönlünü şarkıcı Mehmet Erdem'e kaptırmıştı.
HIZLI ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Erdem'le bugüne kadar hiç görüntülenmeyen Gölge, çok geçmeden yeni bir aşka yelken açtı. Sosyetik güzelin yeni sevgilisi ise magazin kulislerinde konuşulanlara göre ünlü bankacı Sinan Akıman... Akıman ile kısa süre önce ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan Gül Gölge, yeni ilişkisinde de bir öncekiler gibi çok temkinli davranıyor.
GİZLİ SAKLI YEMEK
Ancak önceki akşam Kuruçeşme'deki Hotel Les Ottomans'da baş başa yemeğe çıkan ikili, mekandakilerin radarına girdi. Konuşulanlara göre de çiçeği burnunda aşıklar, otelin barında sabaha dek eğlendi.
ERDEM GİTTİ AKIMAN GELDİ
Akıman, evliliğin eşiğinden döndüğü İvana Sert'le 2017'de ayrılmıştı.
Erdem'in iş yoğunluğu, Gölge ile aşkına mal olmuştu.
DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM
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