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  • 09.11.2019
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hakkındaki iddialar, yalan rüzgarını geçti! ’da hırsızlık...

80 yaşındaki bir ’li ile evlenerek gündem olan hakkındaki iddialar, yalan rüzgarını geçti. 32 yaşındaki oyuncunun, şimdi de ’da hırsızlık yaptığı öne sürüldü!



Kendisinden 48 yaş büyük bir ABD'liyle yaptığı evlilikle olay olan Meltem Miraloğlu'nun yaşadıkları, dizi filmleri aratmaz oldu! 32 yaşındaki oyuncunun, Amerika'ya ilk gittiğinde erkek arkadaşından şiddet gördüğü gibi bir dizi iddia ortaya atıldı.

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