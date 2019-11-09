Kendisinden 48 yaş büyük bir ABD'liyle yaptığı evlilikle olay olan Meltem Miraloğlu'nun yaşadıkları, dizi filmleri aratmaz oldu! 32 yaşındaki oyuncunun, Amerika'ya ilk gittiğinde erkek arkadaşından şiddet gördüğü gibi bir dizi iddia ortaya atıldı.
- Saklambaç
- 09.11.2019
- Gazete
Meltem Miraloğlu hakkındaki iddialar, yalan rüzgarını geçti! Azerbaycan’da hırsızlık...
80 yaşındaki bir ABD’li ile evlenerek gündem olan Meltem Miraloğlu hakkındaki iddialar, yalan rüzgarını geçti. 32 yaşındaki oyuncunun, şimdi de Azerbaycan’da hırsızlık yaptığı öne sürüldü!
Kendisinden 48 yaş büyük bir ABD'liyle yaptığı evlilikle olay olan Meltem Miraloğlu'nun yaşadıkları, dizi filmleri aratmaz oldu! 32 yaşındaki oyuncunun, Amerika'ya ilk gittiğinde erkek arkadaşından şiddet gördüğü gibi bir dizi iddia ortaya atıldı.
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