Son moda şıklık

Ebru Şallı Akkuş, önceki gün Moda Tutkusu ve Love My Body'nin yeni koleksiyonları 'Refresh' için düzenlenen davete katıldı. Eski manken, sergilediği şıklıkla davetin en dikkat çeken isimlerinin başında geldi.
Ebru Şallı Akkuş, önceki gün Moda Tutkusu ve Love My Body'nin yeni koleksiyonları 'Refresh' için düzenlenen davete katıldı. Eski manken, sergilediği şıklıkla davetin en dikkat çeken isimlerinin başında geldi.
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