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  • 07.11.2019
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Son moda şıklık

Akkuş, önceki gün ve Love My Body'nin yeni koleksiyonları 'Refresh' için düzenlenen davete katıldı. Eski manken, sergilediği şıklıkla davetin en dikkat çeken isimlerinin başında geldi.

Son moda şıklık

Akkuş, önceki gün ve Love My Body'nin yeni koleksiyonları 'Refresh' için düzenlenen davete katıldı. Eski manken, sergilediği şıklıkla davetin en dikkat çeken isimlerinin başında geldi.

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