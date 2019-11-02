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  • 02.11.2019
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gönlünü ’un eski eşi ’a kaptırdı! O paylaşımı olay oldu...

, gönlünü ’un eski eşi ’a kaptırdı. Esmersoy'la aynı giden Tüzünataç'ın ünlü sunucunun bakım sırlarını da kopya ettiği ortaya çıktı. Tüzünataç cilt bakımı yaptırırken çekilen karesine "Burcu ne yapıyorsa aynısından dedim" notunu düşüp Esmersoy'u da etiketlemişti.

Burcu’nun kopyacısı

Bazı ünlüler, aşk ve arkadaşlık kavramlarını ayaklar altına aldı! Burcu Esmersoy'la 16 ay süren evliliğini Eylül'de bitiren Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz gece Berrak Tüzünataç'la yakalandı. Sosyetik playboy, Tüzünataç'la 15 gündür görüştüğünü açıkladı.


Eski eşi ve Tüzünataç aşkını basından öğrenen Esmersoy'un, "Olamaz" diye tepki verdiği iddia edildi.

İşin diğer şaşırtıcı yanı ise 'ın Esmersoy'la yakın ilişkisiydi. Güzel oyuncu, aynı güzellik merkezine de gittiği ünlü sunucuyla sosyal medyada da takipleşiyor.

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Tüzünataç, geçtiğimiz haftalarda cilt bakımı yaptırırken çekilen karesine "Burcu ne yapıyorsa aynısından dedim" notunu düşüp Esmersoy'u da etiketlemişti.

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