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  • 03.11.2019
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, Azeri ve Rus güzellerle tekne sefasında

, Emina Jahovic’ten boşandıktan sonra kendini gecelere attı. Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen popçu, önceki akşam da 6 Azeri ve Rus güzelle tekne sefasındaydı...



Ünlü popçu Mustafa Sandal, özel hayatında gaza bastı. Geçtiğimiz günlerde "Ben bekar adamım. Evde mi oturacağım? Tabii ki gezip tozacağım" açıklaması yapan sanatçı, dediğini yaptı.

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