2013'te aşk yaşayan Berrak Tüzünataç'la Berk Suyabatmaz cephesinde sürpriz gelişme... Eski sevgililer, önceki akşam Bomonti'de baş başa yakalandı. Sürpriz ikili, patlayan flaşlarla mekana kaçtı

6 YIL SONRA BULUŞTULAR

Güzel sunucu Burcu Esmersoy'la 15 aylık evliliği 6 Eylül'de biten Berk Suyabatmaz, özel hayatında gaza bastı. Boşanma sonrası İstanbul gecelerinde kaçamak yaparken yakalanan işadamı, önceki akşam ise tanıdık bir isimleydi. Suyabatmaz, adının 2013'te aşk dedikodularına karıştığı Berrak Tüzünataç ile Bomonti'deki İsola Restoran'da baş başa objektiflere yakalandı.



İkilinin, önceki akşamki kaçamağı "Küllenen aşk, yeniden doğuyor" dedirtti.

'SADECE ARKADAŞIZ!'

Koyu sohbete dalan ikili, flaşlar patlayınca şoke oldu. Panikleyen Suyabatmaz, şoförüne mekan önünde siper aldırdı. Görüntülenmekten kurtulamayan sürpriz çift, mekanın iç kısmına kaçtı. Dakikalar sonra mekandan tek başına çıkan Tüzünataç "Yeni bir aşk mı?" sorusuna "Berk, eski arkadaşım. Birlikte kahve içtik" yanıtını verse de ikilinin panik halleri aksinin göstergesiydi.



Tüzünataç'la hızla mekana kaçan Suyabatmaz, çıkışta soruları yanıtsız bıraktı.

DOĞAN SAVAŞ