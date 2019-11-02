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İngiliz basınından bomba iddia! 'de Kuran Dersi tablosunu 'nın sevgilisi Suudi işadamı Hassan Jameel aldı

Geçen hafta 4 milyon 640 bin sterlin (34.5 milyon lira) verilen 'de Kuran Dersi tablosunun gizemli sahibi için ipuçları geldi. İngiliz basını 129 yıllık eseri alan kişinin 'nın uzun süredir birlikte olduğu Suudi milyarder Hassan Jameel olduğunu iddia etti.

Sanat sever!
Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in 3 tablosu birbiri ardına rekor fiyatla satılırken, bunlardan geçen hafta 4 milyon 640 bin sterlin (34.5 milyon lira) verilen 'de Kuran Dersi tablosunun gizemli sahibi için ipuçları geldi. İngiliz basını, merkezli müzayede evi Sotheby's'teki müzayedede 129 yıllık eseri alan kişinin Suudi milyarder Hassan Jameel olduğunu iddia etti. Ünlü şarkıcı ile uzun süredir birlikte olan Jameel'in zengin koleksiyo-nunda 'in başka tablolarının da olduğu belirtildi. Ünlü tablonun Rihanna ve Jameel'in Londra'da birlikte yaşadıkları lüks evin duvarını süsleyeceği ifade edildi.



Osman Hamdi Bey'in bu tablosunu Rihanna'nın sevgilisi Jameel'in aldığı iddia edildi. Evlilik hazırlığı yaptığı belirtilen Rihanna ve Jameel, tabloyu Londra'da evlerine asacak.

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