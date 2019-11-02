Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in 3 tablosu birbiri ardına rekor fiyatla satılırken, bunlardan geçen hafta 4 milyon 640 bin sterlin (34.5 milyon lira) verilen Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosunun gizemli sahibi için ipuçları geldi. İngiliz basını, Londra merkezli müzayede evi Sotheby's'teki müzayedede 129 yıllık eseri alan kişinin Suudi milyarder Hassan Jameel olduğunu iddia etti. Ünlü şarkıcı Rihanna ile uzun süredir birlikte olan Jameel'in zengin koleksiyo-nunda Osman Hamdi Bey'in başka tablolarının da olduğu belirtildi. Ünlü tablonun Rihanna ve Jameel'in Londra'da birlikte yaşadıkları lüks evin duvarını süsleyeceği ifade edildi.
Osman Hamdi Bey'in bu tablosunu Rihanna'nın sevgilisi Jameel'in aldığı iddia edildi. Evlilik hazırlığı yaptığı belirtilen Rihanna ve Jameel, tabloyu Londra'da evlerine asacak.
Osman Hamdi Bey'in bu tablosunu Rihanna'nın sevgilisi Jameel'in aldığı iddia edildi. Evlilik hazırlığı yaptığı belirtilen Rihanna ve Jameel, tabloyu Londra'da evlerine asacak.
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