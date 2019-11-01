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Dünyaca ünlü Kosovalı şarkıcı açıkladı! Büyük sürpriz geiyor...

Dünyaca ünlü Kosovalı şarkıcı , önceki gün 'ye geldi. Müzisyen dostlarıyla Oligark'ta eğlenen Genta İsmajili, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Düet yapacağı ismi sır gibi saklayan İsmajili, "Büyük sürpriz geliyor" demekle yetindi.

Sürpriz düet geliyor
Dünyaca ünlü Kosovalı şarkıcı , önceki gün 'ye geldi. Müzisyen dostlarıyla Oligark'ta eğlenen Genta İsmajili, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Düet yapacağı ismi sır gibi saklayan İsmajili, "Büyük sürpriz geliyor" demekle yetindi. Kosovalı şarkıcı, 29 Ekim'de Türk bayrağı önünde poz verdi.

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