Dünyaca ünlü Kosovalı şarkıcı Genta İsmajili, önceki gün Türkiye'ye geldi. Müzisyen dostlarıyla Oligark'ta eğlenen Genta İsmajili, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Düet yapacağı ismi sır gibi saklayan İsmajili, "Büyük sürpriz geliyor" demekle yetindi. Kosovalı şarkıcı, 29 Ekim'de Türk bayrağı önünde poz verdi.
- Saklambaç
- 01.11.2019
- Gazete
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