Türk oyuncu Özgür Teke, önceki gün Hollywood'un efsane isimlerinden Liam Neeson ile New York'ta buluştu. Teke ile hatıra pozu veren oyuncu, Türk hayranlarına da sevgilerini gönderdi.
Türk oyuncu Özgür Teke, önceki gün Hollywood'un efsane isimlerinden Liam Neeson ile New York'ta buluştu. Teke ile hatıra pozu veren oyuncu, Türk hayranlarına da sevgilerini gönderdi.
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