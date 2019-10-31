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  • 31.10.2019
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Oyuncu Hollywood efsanesi ile 'ta buluştu

Türk oyuncu , önceki gün Hollywood'un efsane isimlerinden ile 'ta buluştu. Teke ile hatıra pozu veren oyuncu, Türk hayranlarına da sevgilerini gönderdi.

Efsane buluşma

Türk oyuncu Özgür Teke, önceki gün Hollywood'un efsane isimlerinden Liam Neeson ile 'ta buluştu. Teke ile hatıra pozu veren oyuncu, Türk hayranlarına da sevgilerini gönderdi.

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