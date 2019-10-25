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  • 25.10.2019
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’dan 'a nasihat! Yakışıklılığı...

Ünlü sanatçı ’dan gençlere nasihat. Avşar Kızı, oyunculuğu yerine yakışıklılığı ile konuşulan için ‘Çok çalışması gerek’ ifadelerini kullandı.

Yaman nasihat

Ünlü sanatçı 'dan gençlere nasihat. Avşar Kızı, oyunculuğu yerine yakışıklılığı ile konuşulan için 'Çok çalışması gerek' ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar, dün yüzü olduğu Bambi markasının Masko'daki mağaza açılışındaydı. Avşar Kızı, "Can Yaman'ın yakışıklılığı oyunculuğunun önüne geçiyor. Ama bu önyargıyı çalışarak kırabilir" dedi.

Aydın HAMZA

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