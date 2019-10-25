Ünlü sanatçı Hülya Avşar'dan gençlere nasihat. Avşar Kızı, oyunculuğu yerine yakışıklılığı ile konuşulan Can Yaman için 'Çok çalışması gerek' ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar, dün yüzü olduğu Bambi markasının Masko'daki mağaza açılışındaydı. Avşar Kızı, "Can Yaman'ın yakışıklılığı oyunculuğunun önüne geçiyor. Ama bu önyargıyı çalışarak kırabilir" dedi.

Aydın HAMZA